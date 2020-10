ജനപ്രതിനിധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കേരള പൊലീസിന് വൈമുഖ്യം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കേരള പൊലീസ് വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നതായി കേരള ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ജനപ്രതിനിധികൾ കക്ഷികളായ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അതിവേഗം തീർപ്പാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തെ ഹൈക്കോടതികളോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ ഹൈക്കോടതികളും നിർദേശങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി സമർപ്പിച്ച നിർദേശത്തിലാണ് ഈ നിരീക്ഷണം.

സംസ്ഥാനത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ കക്ഷികളായ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇവർ ഹാജരാകാത്തതുകൊണ്ട് കേസുകൾ നീണ്ടു പോകുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതായാണ് കോടതി വിലയിരുത്തൽ. പ്രതികളായാലും സാക്ഷികളായാലും ഹാജരാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസും തയാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സമൻസ് നൽകുന്നതിനും വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല എസ്പി റാങ്കിലെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വാറണ്ടിലൊ സമൻസിലൊ ജനപ്രതിനിധികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ തയാറാകാത്ത ജനപ്രതിനിധിക്കെതിരെയും കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണം എന്നാണ് നിർദേശം.

English Summary: Kerala police reluctant to arrest politicians, Says High Court in Supreme Court