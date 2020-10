വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം; ഐഫോൺ വിവാദം അന്വേഷിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐ ഫോണ്‍ സമ്മാനമായി നൽകിയെന്ന യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷ് ഈപ്പന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാകില്ലെന്നു പൊലീസ്. സന്തോഷ് ഈപ്പൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡിജിപിയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം നടത്താനാകില്ലെന്നാണു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. കേസില്ലാതെ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതു വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുമെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ലൈഫ് മിഷനിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.



തുടർന്നാണ് ഐ ഫോണുകൾ ആരുടെ കയ്യിലാണെന്നു കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകിയത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വക്കീൽ നോട്ടിസും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Will not take action on iPhone row: Kerala Police