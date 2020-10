മുംബൈ പൊലീസിനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം; മാപ്പു പറയണം: ശിവസേന

മുംബൈ ∙ നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി എയിംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശിവസേന. മുംബൈ പൊലീസിനെ അപമാനിക്കാനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയോട് മാപ്പു പറയണം. നടന്റെ മരണത്തിൽ സത്യം അതിജീവിച്ചതായും മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ശിവസേന വ്യക്തമാക്കി.



നടന്റെ മരണത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ മോശമാക്കി കാണിക്കുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുകയാണ്. ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായവർക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ മാനനഷ്ടക്കേസ് കൊടുക്കും. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്) മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണം.



സുശാന്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എയിംസ് റിപ്പോർട്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾ തള്ളിക്കളയുമോ? സുശാന്ത് മരിച്ചിട്ട് 110 ദിവസമാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും നായ്ക്കളെപ്പോലെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ മുംബൈ പൊലീസിനെ അപമാനിച്ചു. അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഉറപ്പായും മഹാരാഷ്ട്രയോടു മാപ്പു പറയണം. യുപി പീഡനക്കേസിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നവർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മനുഷ്യത്വം പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണത്തിനായി വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് നിതീഷ് കുമാറും സംഘവും സുശാന്ത് കേസ് ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ശിവസേന ആരോപിച്ചു.



