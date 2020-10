‘ഹത്രസിലേക്കു ചിരിച്ചുകൊണ്ടു യാത്ര; രാഹുലിന് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ അജ്ഞത’

ബല്ലിയ (യുപി) ∙ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പെൺമക്കളെ വളർത്താത്തതാണു പീഡനങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നു പറഞ്ഞു വിവാദനായകനായ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേന്ദ്ര സിങ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രംഗത്ത്. രാഹുൽ വൈദേശിക മനോഭാവം വച്ചുപുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെകുറിച്ച് പൂർണമായും അജ്ഞനാണെന്നും സുരേന്ദ്ര സിങ് ആരോപിച്ചു.

‘ദേശീയവാദികളിൽനിന്നു ട്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചാൽ രാഹുലിനു ദേശീയതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാതൽ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. രാഹുലിന്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും കാപട്യം ഹത്രസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോഴും നാം കണ്ടു. ചിരിച്ചുകൊണ്ടു യാത്ര ചെയ്ത ഇരുവരും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു’– സുരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം കത്തുന്നതിനിടയിലാണു സുരേന്ദ്ര സിങ് പെൺമക്കളെ നന്നായി വളർത്തണമെന്ന ഉപദേശവുമായി രംഗത്തു വന്നത്. ജനങ്ങൾ രാമരാജ്യമാണെന്നു പറയുന്നി‌ടത്തു പീഡനങ്ങൾ കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുമ്പോഴായിരുന്നു വിവാദപ്രസ്താവന. ഇതിനു ചുട്ടമറുപടിയാണു രാഹുൽ നൽകിയത്.

‘ഇത് ആർഎസ്എസിന്റെ വൃത്തികെട്ട ആണധികാര മനോഭാവമാണ്. പുരുഷന്മാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് സ്ത്രീകളെ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു.’ – രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എംഎൽഎ. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെ തീവ്രവാദിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്നും കഴിഞ്ഞവർഷം പറഞ്ഞ സുരേന്ദ്ര സിങ്, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ക്രൂരമനസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചും വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.

