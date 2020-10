കൊച്ചി∙ സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ എന്‍ഐഎ കേസ് നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ സ്വപ്‌നയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ സാധിക്കില്ല. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസില്‍ ആദ്യം കസ്റ്റംസ് ആണ് എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതില്‍ സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ രണ്ടുതവണ തള്ളിയിരുന്നു.

പിന്നീട് നല്‍കിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സ്വപ്‌നയ്ക്കെതിരേ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണക്കടത്തുകേസിലെ 17 പ്രതികളില്‍ പത്തുപേര്‍ക്ക് ഇതുവരെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

English summary: Bail has been granted to Swapna Suresh