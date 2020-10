ഞങ്ങൾ ഒന്നു കാണും, അപ്പോൾ സിബിഐയിൽ വിശ്വാസം വരും; ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന് ഭീഷണി

ഹത്രസ് / ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ യുപിയിലെ ഹത്രസിൽ നാലംഗ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായി യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതികളെ അനുകൂലിച്ചും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കൾ. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉൾപ്പെടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യുവാക്കളുടെ ഭീഷണി.

ഞായറാഴ്ച, കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനും അനുയായികൾക്കുമെതിരെ യുപി പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് കൂട്ടംകൂടിയതിനാണ് കേസ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ ഏകദേശം 500ഓളം ആളുകൾ പ്രതികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നതാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി തുറന്ന യോഗങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘രാഷ്ട്രീയ സവർണ പരിഷത്ത്’ എന്ന സംഘടനയാണ് പ്രതികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ നാല് പേർക്കുമെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും സിബിഐ ഇതു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

‘നിങ്ങൾക്ക് സിബിഐയിൽ വിശ്വാസമില്ലേ? അദ്ദേഹം (ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്) സിബിഐയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഒന്നു കാണും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സിബിഐയിൽ വിശ്വാസം വരും.’– വിഡിയോയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നതും കാണാം.

‘ഠാക്കൂറുകൾ ജനിക്കുന്നതുതന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനാണ്. പുറത്തുവരൂ, നിങ്ങളുടെ വല്യേട്ടന്മാർ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.’ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനോട് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഒരാൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരന്റെ അതേ പേരാണെന്നും യഥാർഥത്തിൽ സഹോദരനാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രതികളായവരെ കുടുക്കാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും വിഡിയോയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

