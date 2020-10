ലക്നൗവിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായി; പരാതിപ്പെടാൻ യുവതി സഞ്ചരിച്ചത് 800 കി.മീ

നാഗ്പുർ ∙ മറുനാട്ടിൽ നല്ലൊരു ഭാവി തേടിയെത്തിയപ്പോൾ നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തിന് കാരണമായ ആളെ നിയമത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് 22കാരിയായ നേപ്പാളി യുവതി സഞ്ചരിച്ചത് 800 കിലോമീറ്റർ. തന്നെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് യുവതി യുപിയിലെ ലക്നൗവിൽനിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുർ വരെയെത്തിയത്.

ലക്നൗവിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ആളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്നാണ് കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനു യുവതി നാഗ്പുരിലെ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായം തേടിയത്. നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആർ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാകും. പിന്നീട് തുടർനടപടികൾക്കു സംഭവം നടന്ന പരിധിയിലുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനാകും. 2018ൽ ജോലി തേടിയാണു നേപ്പാളിൽനിന്നു ലക്നൗവിൽ എത്തിയത്.

പരാതിയിൽ പറയുന്നപ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ യുവതി ഫരീദാബാദ് റോഡിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം വാടകമുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവരാണ് ഒരു വിഡിയോ കോളിനിടെ പ്രവീൺ രാജ്പാൽ യാദവ് എന്നയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ദുബായിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറാണ് പ്രവീൺ. ഇതിനിടെ സുഹൃത്തായ സ്ത്രീ, യുവതിയിൽനിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു.

കുറച്ചുനാളുകൾക്ക് മുൻപ് പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീ യുവതിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു. ഇക്കാര്യം യുവതി പ്രവീണിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രവീൺ യുവതിക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായി ലക്നൗവിലെ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തു. യുവതി ഹോട്ടലിൽ താമസം തുടങ്ങി രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം പ്രവീണ്‍ ദുബായിൽനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി.

ഹോട്ടൽ മുറിയിലെത്തിയ പ്രവീൺ ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയശേഷം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പ്രവീണിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽവച്ചും യുവതിയെ സമാന രീതിയിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി. ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും എടുത്തശേഷം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

സെപ്റ്റംബർ 30ന് നാഗ്പുരിലെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി യുവതി കോറാഡി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവീണിനും സ്ത്രീക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കേസ് ലക്നൗവിലെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റും.

English Summary: Woman travels over 800 km from UP to file rape case in Nagpur