ന്യൂഡൽഹി∙ ഹത്രസിൽ ദലിത് പെണ്‍കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെയും മൂന്നു പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകരെയും യുപി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മഥുരയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹത്രസിലേക്കു പോകുംവഴിയാണ് ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഹത്രസിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത്.

ഹത്രസ് സംഭവത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. വംശീയ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു സർക്കാരിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള നീക്കം സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.

അതിക്– ഉർ റഹ്മാൻ, മസൂദ് അഹ്മദ്, അലം എന്നീ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെയാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ ലാപ്ടോപ് , മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവയും രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതും ക്രമസമാധാനവും തകര്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രേഖകളും കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



ഹത്രസ് സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 19 എഫ്ഐആർ ആണ് പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മുതൽ ദേശദ്രാഹം, മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദലിത് പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയും യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.



എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത് കേസ് വഴിതിരിച്ചുവിടാനാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ യോഗി പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്നത് ഇവരാണെന്നും അതിനാൽ സംഘടന നിരോധിക്കണമെന്നുമടക്കം ആവശ്യം ഉയർത്തി. ഇതിനെതിരെ മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധമായാണ് സർക്കാർ പെരുമാറുന്നതെന്ന വിമർശനങ്ങൾ‌ ഉയർന്നിരുന്നു.



English Summary : 4 Men, Linked To Outfit UP Wants Banned, Detained Over Hathras Case