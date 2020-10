5 വർഷം കൊണ്ട് 129 കോടിയുടെ ആസ്തി; ശിവകുമാറിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി സിബിഐ

ബെംഗളൂരു ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 2019 സെപ്റ്റംബർ 9ന് കർണാടക സർക്കാരിന് ഒരു കത്തെഴുതി. നിലവിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിനു കേസെടുക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. 2017ൽ നടന്ന ആദായനികുതി റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് ശിവകുമാറിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇഡി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ 1988ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം ശിവകുമാർ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

സർക്കാരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഇഡി അറിയിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച്, കർണാടക സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. ശിവകുമാറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനു സിബിഐക്ക് അനുമതി നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സിബിഐ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഡി.കെ.ശിവകുമാർ, കൂട്ടാളികളായ അഞ്ജനേയ ഹനുമന്തയ്യ, എസ്.ശശികുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ സിബിഐയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ അഴിമതിവിരുദ്ധ ശാഖ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ശിവകുമാറും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ, 2013 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2018 ഏപ്രിൽ 30 വരെ ശിവകുമാറും കുടുംബാംഗങ്ങളും അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം തുടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികൾ ഇതിനു കൂട്ടുനിന്നോയെന്നും പരിശോധിച്ചു.

ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സിബിഐ അന്വേഷണം. 74.93 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ എംഎൽഎ കൂടിയായ ശിവകുമാറും സഹോദരനും ബന്ധുക്കളും ചേർന്നു സമ്പാദിച്ചെന്നാണു സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഒക്ടോബർ 3ന് ശിവകുമാറിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കർണാടക, ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. സഹോദരനും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ ഡി.കെ.സുരേഷിന്റെ വസതിയിലടക്കം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 57 ലക്ഷം രൂപ സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്തു. കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കുകൾ, ബാങ്ക് രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

5 വർഷംകൊണ്ട് വർധന 129 കോടി

സിബിഐ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് (എഫ്ഐആർ) പ്രകാരം 2013 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2018 ഏപ്രിൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശിവകുമാറും ബന്ധുക്കളും കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കളാണു സമ്പാദിച്ചത്. ഇക്കാലയളവിൽ ശിവകുമാർ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2013 ഏപ്രിലിൽ ശിവകുമാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പ്രകാരം 33,92,62,793 രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഉള്ളത്. 2018 ഏപ്രിൽ 30ന് സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം 162,53,44,494 രൂപയായി. അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് വർധിച്ചത് 128,60,81,700 രൂപ.

ഈ കാലയളവിൽ ശിവകുമാറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം 166,79,58,216 രൂപയാണെന്നും മൊത്തം ചെലവ് ഏകദേശം 113,12,16,585 രൂപയാണെന്നും എഫ്ഐആറിൽ സിബിഐ വ്യക്തമാക്കി. 74,93,40,069 രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്താണ് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത കാലയളവിലെ അവരുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 44.93 ശതമാനമാണ് ഇത്. ആസ്തിയിലെ ഈ വ്യത്യാസം പ്രതികൾക്കു തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Assets of DK Shivakumar, kin grew from Rs 33.9 cr to Rs 162 cr in 5 years: CBI