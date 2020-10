വരുമോ ചൈനയുടെ വാക്സീൻ?; ആഗോള ഉപയോഗത്തിന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുമായി ചർച്ച

സിംഗപ്പൂർ ∙ കോവിഡിനെതിരെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). ചൈനയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തിയെന്നു വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് മേഖലയിലെ എസൻഷ്യൽ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കോഓർഡിനേറ്റർ സൊകോറോ എസ്കലേറ്റ് ഓൺലൈൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ചൈനയുടേതടക്കമുള്ള വാക്സീനുകൾ അടിയന്തരമായി വേണ്ടിവന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാനായുള്ള പട്ടികയിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നേരത്തേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പൊതുജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും യുഎൻ ഏജൻസികള്‍ക്കും ഈ പട്ടികയിൽനിന്നുള്ള വാക്സീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരും അടിയന്തര തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരിൽ വാക്സീൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ പാർശ്വഫലങ്ങളും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയുണ്ട്.

ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന നാലു വാക്സീനുകളാണു ചൈനയിലുള്ളത്. രണ്ടെണ്ണം ചൈനീസ് സർക്കാരിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള ചൈന നാഷനൽ ബയോടെക് ഗ്രൂപ്പ് (സിഎൻബിജി) ആണു വികസിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റു രണ്ടെണ്ണം സൈനോവാക് ബയോടെക്, കാൻസനോ ബയോളജിക്സ് എന്നിവയും വികസിപ്പിക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ബ്രസീൽ, റഷ്യ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ വാക്സീനുകൾ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണു യുഎഇ സിഎൻബിജിയുടെ വാക്സീൻ അടിയന്തരമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയത്. ചൈനയുടെ വാക്സീനു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ അടിയന്തര ക്ലിയറൻസ് ആണു യുഎഇയിൽനിന്നു ലഭിച്ചത്. പൗരന്മാരിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി വെറും ആറു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണു യുഎഇയുടെ അംഗീകാരം. റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും വാക്സീനുകൾക്കാണു പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് റോഡിഗ്രോ ഡ്യൂട്ടെർട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

