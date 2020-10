ന്യൂഡൽഹി∙ ഹത്രസിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അർധരാത്രിയിൽ സംസ്കരിച്ചത് വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ‌ ഒഴിവാക്കാനെന്ന് യുപി സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

ഹത്രസ് കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് കോടതി നോട്ടിസ് നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്നംഗം ബെഞ്ചാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹത്രസ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യുപി സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് സമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സത്യമാ ദുബെ, അഭിഭാഷകരായ വിശാൽ താക്കറെ, രുദ്ര പ്രതാപ് യാദവ് സിങ് എന്നിവരും ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.



ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിലെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൃതദേഹം നേരത്തെ സംസ്കരിച്ചതെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ‘സെപ്റ്റംബർ 29ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ സഫർജങ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അത് വലിയ മത– സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു’– സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഹത്രസ് കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിന് കോടതി മേല്‍നോട്ടം വീട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രത്യേക താൽപര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ‌‌‌



രാജ്യത്തെ മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും യുപി സർക്കാരിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ രാജ്യശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ എ.പി. സിങ്ങാണ് ഹത്രസ് കേസിലെ കുറ്റാരോപിതർക്കു വേണ്ടിയും ഹാജരാകുന്നത്. അതുപോലെ നിർഭയുടെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ സീമ കുശ്‍വഹയാണ് ഇവിടെ ഹത്രസ് പെണ്‍കുട്ടിക്കു വേണ്ടിയും ഹാജരാകുന്നത്.



