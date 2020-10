അനാവശ്യവും അനുചിതവും; ഹത്രസ് പീഡനത്തിൽ യുഎന്നിനെതിരെ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റസിഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ​അനുചിതമാണെന്ന് ​ഇന്ത്യ. ഹത്രസ് പീ‍ഡനത്തില്‍ ​അന്വേഷണം നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ ഏജൻസിയുടെ അനാവശ്യമായ ​ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാകും ഉചിതമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളില്‍ അനുചിതമായ ചില പ്രസ്താവനകള്‍ യുഎൻ റസിഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ നടത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇത്തരം കേസുകൾ തികച്ചും ഗൗരവകരമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുഎൻ റസിഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ മനസിലാക്കേണ്ടതാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ വിദേശ ഏജൻസിയുടെ അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യതയാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സമയബന്ധിതമായി നീതി ഉറപ്പു നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിലുണ്ടായ പീഡനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ യുഎൻ വിഭാഗം വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെയും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പെൺകുട്ടികളെയും കൂടുതൽ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഹത്രസിലെ പീഡനമെന്നാണ് യുഎൻ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English Summary: "Unnecessary, Unwarranted": India On UN Official's Remark On UP Rapes