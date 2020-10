‘ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് പിടിച്ചുനിർത്താനായി’

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്ത് ആദ്യം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമായിരുന്നിട്ടും സർക്കാരും ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ജാഗ്രത പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളിൽ രോഗവ്യാപനം വർധിച്ചിട്ടുപോലും ദേശീയ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.



ദേശീയ തലത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ 77,054 പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 92,788 പേരെ പരിശോധിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ പത്തു ലക്ഷത്തിൽ 99 ആളുകൾ മരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് 24.5 ആണ്. മരണനിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരി 1.55 ശതമാനമാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 0.36 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ദേശീയ തലത്തിൽ 8.3% ആയിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലത് 7.2% ആണ്.

ഇങ്ങനെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിതു വരെ കാണിച്ച ജാഗ്രതയും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വെറുതെയായില്ല എന്നു മനസിലാക്കാനാകും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയേ തീരൂ. ജാഗ്രതക്കുറവ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കാസർകോട്, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലക്ഷണമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനും നിർദേശം നൽകി. അതോടൊപ്പം മാർക്കറ്റുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

