തമോഗർത്തങ്ങളുടെ ചുരുളഴിച്ചു; മൂന്നു പേർക്ക് 2020ലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ

സ്റ്റോക്കോം ∙ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിഗൂഢതയായ തമോഗർത്തങ്ങളെ (ബ്ലാക്ക് ഹോൾ) സംബന്ധിച്ച കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം മൂന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പങ്കിട്ടു. റോജർ പെൻ‌റോസ്, റെൻഹാഡ് ഗെൻസൽ, ആൻഡ്രിയ ഗെസ് എന്നിവർക്കാണു പുരസ്കാരം. 10 മില്യൻ സ്വീഡിഷ് ക്രോണയാണു സമ്മാനത്തുക.

യുകെയിലെ ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റോജർ പെൻറോസിനാണു സമ്മാനത്തുകയുടെ പകുതി കിട്ടുക. ജർമനിയിലെ മാക്സ്പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എക്സ്ട്രാടെറസ്‍ട്രിയൽ ഫിസിക്സിലെ റെൻഹാഡ് ഗെൻസൽ, കലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആൻഡ്രിയ ഗെസ് എന്നിവർ ബാക്കി പകുതിതുക വീതിച്ചെടുക്കും.



English Summary: Three win Physics Nobel for discoveries about black hole