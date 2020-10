ഹത്രസ് സംഭവത്തിൽ മരണമൊഴി മാത്രം മതി, ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ

ലക്നൗ ∙ ഹത്രസിൽ മരിച്ച‌ ദലിത് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായില്ലെന്നു ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായെന്നു കാട്ടി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജി പ്രശാന്ത് കുമാർ നൽകിയ പ്രസ്താവന ചോദ്യം ചെയ്ത് വിദഗ്ധർ. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍നിന്ന് ബീജം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് പീഡനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുകയെന്ന് അലിഗഡിലെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർ ഹംസ മാലിക് ചോദിക്കുന്നു.

96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (4 ദിവസം) സാംപിൾ ശേഖരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിൽ ബീജത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. സംഭവം നടന്ന് 11 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് യുപി പെൺകുട്ടിയുടെ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ഉന്നത പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ചോദ്യമുയർന്നു.

ശരീരത്തിലെ ബീജസാന്നിധ്യം, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ, പ്രതികൾ കടിച്ചതിന്റെ പാടുകൾ, പ്രതികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തെ മുടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ബലാത്സംഗം സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണെങ്കിലും ഇൗ തെളിവുകളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം ബലാത്സംഗം നടന്നില്ലെന്നു തെളിയിക്കാനാകില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ബലാത്സംഗം തെളിയിക്കാന്‍ ഇരയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് ബീജം കണ്ടെത്തണമെന്നു രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമവും അനുശാസിക്കുന്നില്ലെന്നും അതില്ലെങ്കിലും ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനില്‍ക്കുമെന്നു സുപ്രീംകോടതിയും രാജ്യത്തെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികളും ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു നിയമ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഇരയുടെ മരണമൊഴി ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായ തെളിവായി മാറും. താന്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മരണമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. മറ്റു തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ മരണമൊഴി തന്നെ മതി പ്രതികൾക്കു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എഡിജി പ്രശാന്ത് കുമാറിന്‍റെ പ്രസ്താവന കേസ് അട്ടിമറിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നാണ് ആരോപണമുയരുന്നത്.

കഴുത്തിലുണ്ടായ പരുക്കാണു മരണകാരണമെന്നായിരുന്നു എഡിജി പ്രശാന്ത് കുമാർ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബീജത്തിന്റെ അംശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലും പീഡിപ്പിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മർദിച്ചെന്നു മാത്രമാണു സൂചിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളജിലെ (ജെഎൻ‌എം‌സി) ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ സെപ്റ്റംബർ 22നു നൽകിയ, പെൺകുട്ടി ബലപ്രയോഗത്തിന് ഇരയായെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ എഡിജി പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു.

പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും അതിനു മുൻപോ പിൻപോ കടുത്ത വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫൊറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസി. പ്രഫ. ഡോ. ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഒപ്പുവച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പ്രതികൾ പെൺകുട്ടിയെ ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. തന്നെ കൊല്ലുമെന്നു പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി ഡോക്ടറോടു പറഞ്ഞതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പെൺകുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും മരണമൊഴി തയാറാക്കാൻ മജിസ്ട്രേട്ടിനെ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂറോ സർജറി പ്രഫസർ എം.എഫ്.ഹുദ കാഷ്വൽറ്റിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് അന്നുതന്നെ കത്തെഴുതിയതിനും രേഖയുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപും പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. പൊലീസിൽ പല തവണ കുടുംബം പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പരാതി അന്വേഷിക്കാനോ പ്രതികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനോ പൊലീസ് തയാറായിരുന്നില്ല.

