കോവിഡ് പതക്കത്തിനും കൊടുക്കണം കാശ്; പൊലീസുകാര്‍ 100 രൂപ കൊടുത്ത്‌ വാങ്ങണം

തിരുവനന്തപുരം∙കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത പൊലീസുകാർക്ക് ബഹുമതിയായി നൽകാനിരുന്ന, ‘കോവിഡ് വോറിയർ’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെറുപതക്കം താൽപര്യമുള്ള പൊലീസുകാർ 100 രൂപ നൽകി വാങ്ങണമെന്നു ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലർ. ഏകദേശം 52,000 പൊലീസുകാരാണ് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത്. ഇവർക്ക് പതക്കം വാങ്ങാൻ 52 ലക്ഷംരൂപ സ്വന്തമായി ചെലവാക്കേണ്ടിവരും. ലുധിയാനയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽനിന്നാണ് പതക്കം വാങ്ങിയത്.

30 ദിവസം കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത എല്ലാ റാങ്കിലുമുള്ള പൊലീസുകാർക്ക് കോവിഡ് പതക്കം ബഹുമതിയായി നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 17ലെ ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലർ. എന്നാൽ, ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ ചെറുപതക്കം പണം നൽകി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഇമെയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സിഐയെ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്നു നിർദേശിക്കുന്നു.



ഡിജിപി ഇറക്കിയ സർക്കുലർ

കേരള പൊലീസിന്റെ വെൽഫെയർ ബ്യൂറോയ്ക്കു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംതൃപ്തി കഫറ്റീരിയ, ലുധിയാനയിലുള്ള ബികെവി എൻറർപ്രൈസസിൽനിന്നുമാണ് പതക്കങ്ങൾ വാങ്ങിയതെന്നും അവ യൂണിറ്റിനു 100രൂപയ്ക്കു വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബഹുമതിയായി നൽകുന്ന പതക്കം പണം നൽകി വാങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടോയെന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ, സർക്കാർ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് പൊലീസുകാരോട് വാങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചതെന്നു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. താൽപര്യമുള്ളവർ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതിയാകും. പുറത്തെ കടകളിൽനിന്ന് വാങ്ങാനും അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രളയസമയത്തും പതക്കം വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനോട് പണം ചോദിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല.

അതിനാലാണ് സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്നും പതക്കം വാങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പതക്കം ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യൂണിഫോമിന്റെ ഇടതു പോക്കറ്റിനു മുകളിലായാണ് അതു ധരിക്കേണ്ടത്. ബഹുമതിക്കായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളും യൂണിറ്റ് തലവൻമാരും കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബഹ്റ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.



