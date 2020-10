സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ കൊലപാതകം; മുഖ്യപ്രതിക്കായി ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ്

തൃശൂർ∙ ചൊവ്വന്നൂർ പുതുശേരി കോളനി സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി.യു. സനൂപിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം. ചിറ്റിലങ്ങാട് സ്വദേശികളായ നന്ദൻ, ശ്രീരാഗ്, സതീഷ്, അഭയ്‌രാജ് എന്നിവരെയാണ് തിരയുന്നത്. മുഖ്യപ്രതി നന്ദനെതിരെ പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കൊലയാളി സംഘത്തിലെ ആറു പേരും നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയാണ്. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്കും പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥലത്ത് സംഘർഷം നടന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പൊലീസിന് കിട്ടി. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘം രൂപികരിച്ചു. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. നാട്ടുകാരുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മൊഴിയും പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. വ്യക്തിവിരോധം മൂലമുണ്ടായ സംഘർഷമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നൽകുന്ന സൂചന.



ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെയാണ് സനൂപിനെ ചിറ്റിലങ്ങാട് സെന്ററിനു സമീപം കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകരായ പുതുശേരി പനയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ വിപിൻ (28), ആനയ്ക്കൽ മുട്ടിൽ വീട്ടിൽ ജിതിൻ (ജിത്തു–25), കിടങ്ങൂർ കരിമത്തിൽ അഭിജിത്ത് (22) എന്നിവർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അഭിജിത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. സനൂപിന്റെ മൃതദേഹം ചെറുതുരുത്തിയിൽ സംസ്കരിച്ചു.

English Summary: PU Sanoop murder case: look out notice for main accuse