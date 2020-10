റിയയും ഷൊവിക്കും ജയിലിൽത്തന്നെ; കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി മുംബൈ കോടതി

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ റിയ ചക്രവർത്തിയും സഹോദരൻ ഷൊവിക്കും 20 വരെ ജയിലിൽ തുടരും. മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് ഇരുവരുടെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി നീട്ടിയത്. സുശാന്തിന് ലഹരിമരുന്നു ലഭ്യമാക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്ന കുറ്റത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 9നായിരുന്നു റിയ അറസ്റ്റിലായത്.

റിയയും ഷൊവിക്കും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുശാന്തിന് ലഭ്യമാക്കിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ ഗുരുതര കുറ്റമാണ് ഇതിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ലഹരിമരുന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ സജീവ അംഗമാണ് റിയ എന്നാണ് എൻസിബി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മുംബൈയിലെ അപ്പാർട്മെന്റിൽ ജൂൺ 14നാണ് സുശാന്തിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. റിയ സുശാന്തിനെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നു നടന്റെ കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. നടന്റെ പണം അപഹരിച്ചെന്നും മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. മുംബൈ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കേസ് ഇപ്പോൾ സിബിഐയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

