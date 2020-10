‘സ്കൂളുകൾ തുറക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം; പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടതുണ്ടോ?’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രോഗവ്യാപന സാഹചര്യത്തില്‍ സ്കൂളുകള്‍ ഉടൻ തുറക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേന്ദ്രം അണ്‍ലോക് മാര്‍ഗരേഖ ഇറക്കിയെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇളവ് നല്‍കാനാവില്ല. രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് കര്‍ക്കശ നിലപാട് എടുക്കണമെന്നാണ് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്.

അതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിച്ചുമാത്രമേ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ. ഫലം കാണുമെന്നു തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. വ്യാപനം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: School not to reopen in Kerala: Pinarayi Vijayan