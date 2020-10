ദഹിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം; ഉന്നത നേതൃത്വം അറിഞ്ഞല്ല: യുപി ഡിജിപി

ഹത്രസ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിൽ‌ കൂട്ടബലാൽസംഗത്തിനിരയായി മരിച്ച ദലിത് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചത് ഉന്നത ഭരണ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞല്ലെന്നു യുപി ഡിജിപി. അസാധാരണ സാഹചര്യവും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ദഹിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത് പ്രാദേശിക ഭരണ നേതൃത്വമാണ്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സാഹചര്യം പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചുവെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്കാര ചടങ്ങ് അറിയിച്ചില്ലെന്ന് മതാപിതാക്കള്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.



അതേസമയം, കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അന്വേഷണത്തിന് റിട്ടയേർഡ്‌ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയോ ഹൈക്കോടതിയോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം എന്നതാണ് ആവശ്യം. കേസിന്റെ വിചാരണ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക.

