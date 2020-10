വാഷിങ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാളിൽനിന്ന് ആറടിയിലധികം അകലത്തിൽ നിന്നാലും രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനം. യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സി‍ഡിസി) ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രോഗബാധിതനായ ഒരാളുടെ ഉമിനീർക്കണങ്ങൾ വായുവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നേക്കാം. അതിനാല്‍, മുൻപ് സുരക്ഷിതമെന്നു കരുതിയിരുന്ന അകലം പോലും രോഗവ്യാപനത്തെ തടയുമെന്നു കരുതാനാകില്ല.

തൊഴിലിടങ്ങൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കടകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറടി അകലമെന്ന സുപ്രധാന കോവിഡ് നിർദേശം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആറടി അകലമെന്ന സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ പാലിച്ചിട്ടും ചിലരെ രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും ഏജൻസി വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

മുൻപ് കരുതിയിരുന്നതിലും അകലത്തിലേക്കു വായുവിൽ വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടെന്ന് ചില ശാസ്ത്രീയ പ​ഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കോവിഡിനെതിരെ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സി‍ഡിസി. യുഎസിലെ 34 സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാലാണ് കോവിഡ് നിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിലും അധികം കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വൈറസ് വൈറ്റ്ഹൗസിലും പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രോഗം പടരുന്നതിൽ വർധനയുണ്ടാകുന്നതെന്നും സിഡിസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: 6 Feet May Not Be Enough To Check Virus Spread Indoors: US Health Body