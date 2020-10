കൊച്ചി∙ നയതന്ത്രബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച പണം തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവ് കണ്ടെത്താനാകാതെ എന്‍ഐഎ. അന്വേഷണം തുടങ്ങി നാലുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എഫ്‌ഐആറില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യുഎപിഎ ചുമത്തിയ ഈ കുറ്റത്തിനുള്ള തെളിവിലേക്ക് എത്താന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തിനായിട്ടില്ല. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലും പണം തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്‍ഐഎ മൗനം പാലിക്കുന്നു.

നയതന്ത്രബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് രണ്ടു തരത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന് ഭീഷണിയെന്നാണ് എന്‍ഐഎ എഫ്‌ഐആറില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത തകര്‍ക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സ്വര്‍ണം കടത്തുന്നു എന്നും സ്വര്‍ണക്കടത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും. പിന്നീട് പ്രതികളുടെ റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്ത് യുഎഇ എന്ന രാജ്യവുമായുമായുള്ള സൗഹൃദത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയെന്നും എന്‍ഐഎ പറഞ്ഞു.

എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ശേഷം എന്‍ഐഎ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍, പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലായി സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച പണം തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാല് മാസത്തിന് ശേഷവും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കണ്ടെത്തലിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികള്‍ക്ക് എതിരെ യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരം തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റവും തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പണം നല്‍കിയെന്ന കുറ്റവും തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റവുമാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഏഴ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഈ വകുപ്പുകള്‍ എല്ലാ പ്രതികള്‍ക്കുമെതിരെ ചുമത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ എന്‍ഐഎ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണോ എന്ന് എന്‍ഐഎ കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ത്ത് എന്‍ഐഎ സമര്‍പ്പിച്ച പത്തുപേജുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിലും സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ പണം തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായി പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തകര്‍ക്കാന്‍ സ്വര്‍ണം കടത്തിയെന്നാണ് എന്‍ഐഎ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ ആയിരം കിലോ സ്വര്‍ണം കടത്തിയ കേസിലും യുഎപിഎ ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നികുതിവെട്ടിപ്പിനെതിരായ കസ്റ്റംസ് കേസ് മാത്രമേ നിലനില്‍ക്കൂ എന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ പണം തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കില്‍ കേസ് ദുര്‍ബലമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

English Summary: Gold Smuggling and Terrorism: No Evidence for NIA