രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 72,049 രോഗികൾ; 82,203 രോഗമുക്തർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 72,049 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 82,203 പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 67 ലക്ഷത്തിലെത്തി. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് 9,07,883 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

57,44,693 പേർ ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇന്നലെ മാത്രം 986 പേർ മരിച്ചു. ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,04,555 ആയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 11,99,857 പരിശോധനകൾ രാജ്യത്താകമാനം നടത്തി.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലവിൽ 247468 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 38,717 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ 45,279 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



