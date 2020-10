ലക്നൗ∙ യുപിയില്‍ അറസ്റ്റിലായ മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി. രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് ക്യാംപസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പമാണു അഴിമുഖം ലേഖകനായ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍ അറസ്റ്റിലായത്. മഥുര പൊലീസാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. നാലു പേരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും മൊബൈലും, ലാപ്ടോപ്പും, ലഘുലേഖകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

ഹത്രസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഹത്രസിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനാണ് ഇവർ പോയതെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. യുഎപിഎയുടെ 17ാം വകുപ്പും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി തനിക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചവർക്കെതിരെ കാപ്പൻ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു.

സിദ്ദിഖ് കെയുഡബ്ല്യൂജെ ഡൽഹി ഘടകം സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. സിദ്ധിക്കിനെ വിട്ടയക്കാന്‍ നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പത്ര പ്രവർത്തക യൂണിയൻ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഡിജിപിമാർക്കും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

