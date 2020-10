ട്രംപിന്റെ മിന്നലാക്രമണം; എച്ച്–1ബി വീസയ്ക്കു മൂക്കുകയർ, ഇന്ത്യയ്ക്കു തിരിച്ചടി

വാഷിങ്ടൻ ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാസം മാത്രം ശേഷിക്കേ വോട്ടിൽ കണ്ണുനട്ട് എച്ച്–1ബി വീസ ചട്ടങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മിന്നലാക്രമണം. വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന എച്ച്–1ബി വീസയിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ ഐടി പ്രഫഷനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വീസ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് ഇടക്കാല അന്തിമ നിയമങ്ങളാണ് (ഐഎഫ്ആർ) ട്രംപ് ഭരണകൂടം ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട്, യുഎസിലെ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കടുത്ത സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണു തീരുമാനം. വീസയ്ക്കുള്ള നിലവിലെ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്ന നിയമം, പുതിയ വേതന വ്യവസ്ഥകളും മുന്നോട്ടുവച്ചു. ജോലി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി, തൊഴിലാളിയുടെ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം. പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കും. ഒപ്പം വീസയ്ക്കുള്ള ചെലവ് കൂടുകയും സേവന കാലാവധി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് എച്ച്1–ബി വീസക്കാർക്കു വെല്ലുവിളിയാകും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ എച്ച് -1 ബി അപേക്ഷകളുടെ മൂന്നിലൊന്നിനെ ബാധിച്ചേക്കും.



ഐടി മേഖലയെയാണു നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. നിലവിൽ മൂന്നു വർഷം വീസ കാലാവധിയുള്ളത് ഒരു വർഷമായി കുറയും. യുഎസ് അനുവദിച്ച ആകെ എച്ച്1–ബി വീസകളിൽ 72 ശതമാനവും സ്വന്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. രണ്ടാമതു ചൈനയും മൂന്നാമതു കാനഡയും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി (ഡിഎച്ച്എസ്) ആണു നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 60 ദിവസത്തിനുശേഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



