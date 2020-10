സ്റ്റോക്കോം∙ രസതന്ത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞ ഇമ്മാനുവെല്ലെ ഷാർപെന്റിയെറും അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ ജെന്നിഫർ എ. ഡൗഡ്നയും പങ്കിട്ടു. ജീനോം എഡിറ്റിങ്ങിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗമായ ക്രിസ്പർ (CRISPR) വികസിപ്പിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം. സ്വർണ മെഡലിനൊപ്പം ഏകദേശം 1.1 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ തുകയും ജേതാക്കൾക്കു ലഭിക്കും.

English Summary: Nobel Prize in Chemistry awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A Doudna