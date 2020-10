ഗൃഹനാഥൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു; കുടുംബത്തിലെ ആറു പേർക്ക് രോഗം

കോഴിക്കോട് ∙ ചെറുകുളത്തൂർ പെരുവയൽ പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിൽ ഗൃഹനാഥൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. പരിയങ്ങാട് കുരുന്നിലത്ത് സ്മൃതിയിൽ വിശ്വനാഥൻ (69, വിസ്മയ ഗോൾഡ് കവറിങ്, പുവ്വാട്ടുപറമ്പ്) ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരണം. കുടുംബത്തിലെ ആറു പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാണ്.

മകന്റെ ഏഴും മൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഭാര്യ: തങ്കമണി. മക്കൾ: വിജിത, വിനീഷ്, ജിതുനാഥ്. മരുമക്കൾ: ജിതേഷ് (എൻജിനീയർ, ബാലുശേരി), ശോഭിത (അന്നശേരി). സഹോദരങ്ങൾ: പ്രകാശൻ (പന്തീരാങ്കാവ്), രാജൻ (കണ്ണഞ്ചേരി), പ്രേമ, പരേതരായ വാസുദേവൻ, രാധാകൃഷ്ണൻ, ശിവദാസൻ.



