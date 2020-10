മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് താരം റിയ ചക്രവർത്തി ലഹരി മാഫിയയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ റിയയുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. ഒരു മാസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷമാണ് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ റിയയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്.

റിയ ബോളിവുഡ് ഉന്നതര ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തില്‍ എന്‍സിബി പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘യാതൊരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളും റിയയ്ക്കില്ല. അവർ ലഹരി മാഫിയയുടെ കണ്ണിയുമല്ല. പണമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കുന്നതിനായി അവർ ആർക്കും ലഹരി നൽകിയതായും അറിവില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിയയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല.’– കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

റിയയുടെയോ സുശാന്തിന്റെയോ വീട്ടിൽനിന്ന് ലഹരി കണ്ടെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിലൂടെ വാണിജ്യനേട്ടം കൈവരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെന്നു കരുതാനാകില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനോ റിയ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിയയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംതൃപ്തരാണെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



സെലിബ്രിറ്റികളോടു പരുഷമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് പാഠമാകുകയും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുമുള്ള വാദവും ജഡ്ജി തിരസ്കരിച്ചു. നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെപ്റ്റംബർ 8നാണ് സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ റിയ ചക്രവർത്തി അറസ്റ്റിലായത്.

സുശാന്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമല്ലെന്ന് എയിംസ് ഫൊറൻസിക് സംഘവും, ലഹരിക്കേസും നടന്റെ മരണവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമില്ലെന്നു നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു റിയയുടെ കുടുംബം പ്രതീക്ഷിച്ചത്. റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക്കിന്റെ ജാമ്യഹർജി കോടതി തള്ളി.

English Summary : Rhea Chakraborty "Not Part Of Chain Of Drug Dealers": Court's Bail Order