കൊല്ലം∙ ഹെൽമെറ്റില്ലാതെ ബൈക്കിനു പിന്നിൽ യാത്ര ചെയ്ത വയോധികനെ മർദ്ദിച്ച് പൊലീസ്. കൊല്ലം ചടയമംഗലത്താണ് രാമാനന്ദൻ നായരെ(69) ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുഖത്തടിക്കുകയും വലിച്ചിഴച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റുകയും ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

രാമനന്ദൻ നായരും സുഹൃത്തും ജോലിക്കു പോകുന്നതിനിടെ പൊലീസ് കൈ കാണിച്ച് ബൈക്ക് നിർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ആയിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുവരും നിലവിൽ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് പറ‍ഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് പിഴയടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് കൂട്ടാക്കാത്ത എസ്ഐ ഷജീം ഇവരെ വലിച്ചിഴച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റി.



ബൈക്കോടിച്ച ആളെ ആദ്യം ജീപ്പിൽ കയറ്റി. താൻ പിറകിലിരുന്ന ആളാണെന്നും പിഴയടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാമനന്ദൻ പറഞ്ഞതോടെയാണ് ഇയാളെ അടിച്ചതും വലിച്ചിഴച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റിയതും. പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ വൃദ്ധൻ ‘ഒന്നുകിൽ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകൂ’ എന്ന് അലറുന്നത് വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. സംഭവം പുറത്തായതോടെ കൊല്ലം റൂറൽ എസ്പി അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകി.



English Summary : SI slapped old man for not wearing helmet