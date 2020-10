കൊച്ചി∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന് സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഭാഗിക കുറ്റപത്രത്തിലാണ് സ്വപ്നയുടെ നിയമനവഴിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി സംസാരിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്യാമെന്ന് ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. ഇതിനുശേഷമാണ് സ്പേസ് പാർക്ക് സിഇഒ വിളിച്ച് സ്വപ്ന ജോലിയിൽ ചേരാൻ നിർദേശം നൽകിയത്. സ്വപ്ന ആറ് തവണ ശിവശങ്കറിനെ കണ്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ സെക്രട്ടറിയെന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതായും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സ്വപ്ന സുരേഷിന് ലോക്കർ എടുത്തു നൽകിയത് എം. ശിവശങ്കറാണ് എന്നതിനു തെളിവു ലഭിച്ചെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. . സ്വപ്നയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ 30 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിരനിക്ഷേപമിടാൻ നിർദേശിച്ചതും എം.ശിവശങ്കറാണ്. ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയുമായും ഇവരുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായും നടത്തിയ വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ, സരിത്ത് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇവരുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടിന് തെളിവു ലഭിച്ചു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് 303 പേജുള്ള ഭാഗിക കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. പ്രതികൾ പിഎംഎൽഎ സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം കുറ്റക്കാരാണെന്നും വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കണമെന്നുമാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Swapna Suresh Met M Sivasankar in the Presence of CM