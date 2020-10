പത്തനംതിട്ട∙ പെരുനാട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ഭർത്താവ് ആസി‍ഡ് ഒഴിച്ചു. ഭർത്താവ് ബിനീഷ് ഫിലിപ്പിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പൊലീസിനു കൈമാറി.



English Summary: Acid Attack against wife by husband in Pathanamthitta