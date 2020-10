മുംബൈ ∙ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ബിജെപിയെ ഞെട്ടിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അധികാരത്തിലേറിയ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാര്‍ നവംബറില്‍ ഒരു വര്‍ഷം തികയ്ക്കുമ്പോൾ ഭരണത്തില്‍ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണം ശരദ് പവാറിന്റെ എന്‍സിപിക്കെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പഴയ സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപി അതിശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി താക്കറെയുടെ പാര്‍ട്ടിയെ ലക്ഷ്യമിടുമ്പോള്‍ അതിനെ ചെറുക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തില്‍ മുഴുകേണ്ട ഗതികേടിലാണ‌ു ശിവസേന.



ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നയരൂപീകരണത്തിലും തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിലും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും എന്‍സിപിക്കു തന്നെയാണ് മുന്‍തൂക്കമെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്‍സിപി മന്ത്രിമാര്‍ സ്ഥിരമായി 'ജനതാ ദര്‍ബാര്‍' വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരം കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ശരദ് പവാറിന്റെ കൃത്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്‍സിപി മന്ത്രിമാരുടെ ജനക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.

അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസോ ശിവസേനയോ അത്തരത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ യോഗങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൂട്ടി പരാതികള്‍ കേട്ട് പരിഹാരം കാണാന്‍ മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ടിക്കു പുറത്തുള്ളവരെ പോലും ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് എന്‍സിപിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം മുമ്പ് അഹമ്മദ് നഗര്‍ ജില്ലയിലെ ശിവസേനാ യൂണിറ്റില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത രൂക്ഷമായപ്പോള്‍ ഏഴ് സേനാ മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ എന്‍സിപിയിലാണ് അഭയം തേടിയത്.

ഈ നീക്കത്തില്‍ പ്രകോപിതനായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അജിത് പവാര്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ തിരികെ ശിവസേനയിലേക്കു തന്നെ മടക്കി. എല്‍ജിബിടി സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി സെല്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള എന്‍സിപിയുടെ തീരുമാനം രാജ്യത്ത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുളള, എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പാര്‍ട്ടിയെന്ന പ്രതിഛായ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇതുവഴി എന്‍സിപിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ശിവസേന ദസറ റാലിക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ശിവാജി പാര്‍ക്ക് മൈതാനത്ത് ഗംഭീരമായ പരിപാടി മാത്രമായി ഒതുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണു സേന. നാടിന്റെ മുക്കിനുംമൂലയിലും നടക്കുന്ന റാലികളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അടുത്ത വര്‍ഷം ശിവസേനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന്, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ദസറ റാലിയിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

ആ പ്രഖ്യാപനം യാഥാര്‍ഥ്യമാകാന്‍ പോകുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ശിവസേനാ അംഗങ്ങള്‍. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും വലിയ തോതില്‍ തരംഗമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സച്ചിന്‍ സാവന്തിനെ പോലെ ചുരുക്കം നേതാക്കള്‍ക്കു മാത്രമാണ് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതിഛായ നേടിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

