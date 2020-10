പരിശോധന കർശനമാക്കി കൊച്ചി പൊലീസ്; അകലം പാലിക്കാത്തതിന് 1739 പേർക്ക് കേസ്

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അകലം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ്. ഇന്നലെ മാത്രം കൊച്ചി സിറ്റി പരിധിയിൽ 1739 കേസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 855 കേസുകളും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാത്ത 45 പേർക്കെതിരെയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ വാഹനം ഓടിച്ചതിനും അമിതവേഗത്തിനും 30 കേസുകളും എടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് സിറ്റി പൊലീസ് തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് 10,000 കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന നടപടികൾ. ജനങ്ങൾ കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സിറ്റി ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ജി.പൂങ്കുഴലി അറിയിച്ചു.

English Summary : Case registerd against 1739 persons for not maintaining social distance