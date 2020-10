ജലജീവൻ വഴി ഗ്രാമീണ വീടുകൾക്കു‌ ടാപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണവീടുകൾക്കും ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വഴി ടാപ്പിലൂടെ സ്ഥിരമായി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം 21.42 ലക്ഷം വീടുകൾക്കും ടാപ്പ് വഴി കുടിവെള്ളം നൽകും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 16.48 ലക്ഷം വീടുകൾക്ക് കണക്‌ഷൻ‌ ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമീണ വീടുകളിൽ 2024ഒാടെ കുടിവെള്ള കണക്‌ഷൻ ലഭ്യമാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്നു നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ലഭ്യമാകാൻ അവർക്ക് മുൻതൂക്കമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി.

സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമായി പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പൂർണ വിവരങ്ങൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 716 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 4343.89 കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചും ചില പദ്ധതികൾ ദീർഘിപ്പിച്ചും ചിലതിന്റെ സ്രോതസ്സ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ ജലവിതരണ രംഗത്തെ നാഴികക്കല്ലാവും ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയെന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ, മറ്റു മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ജില്ലാ കലക്ടർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

