ഹത്രസ് ∙ നിരപരാധിയാണെന്നും കേസില്‍ കുടുക്കിയതാണെന്നും കാണിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പൊലീസിന് ഹത്രസ് കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയുടെ കത്ത്. കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയും താനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി സന്ദീപ് താക്കൂര്‍ പറയുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയും സഹോദരനും അവളെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും താനടക്കമുള്ള പ്രതികള്‍ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

പ്രതികളില്‍ ഒരാളെ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് അറിയാമെന്ന് യുപി പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് കത്ത് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനു പുറമെ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിലൂടെയും പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ സൗഹൃദം ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. സംഭവം നടന്ന ദിവസം താന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണുന്നതിനായി പാടത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ അവളുടെ അമ്മയും സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു വീട്ടില്‍ പോകണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞശേഷം ഞാനും തിരികെപോയി കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി - സന്ദീപ് പറയുന്നു.

താനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ ചൊല്ലി അവളെ അമ്മയും സഹോദരനും ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു. ഞാന്‍ അവളെ മര്‍ദിക്കുകയോ മോശമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവളുടെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും തന്നെയും മറ്റു മൂന്നുപേരെയും കള്ളം പറഞ്ഞ് കേസില്‍ പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ നിരപരാധികളാണ്. കേസില്‍ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സന്ദീപ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് സന്ദീപ് ഹത്രസ് പൊലീസിന് കത്തെഴുതിയത്. ഹിന്ദിയിലുള്ള കത്തിന്റെ അവസാനം നാലു പ്രതികളുടെയും വിരലടയാളവും പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തെഴുതിയത് സന്ദീപ് തന്നെയാണെന്ന് അലിഗഡ് ജയിലിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈകിട്ട് ഹത്രസ് എസ്പിക്കാണ് പ്രതികള്‍ കത്തെഴുതിയത്. അവര്‍ അവരുടെ ഭാഷ്യം പുറത്തറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയാണ് കൂടുതല്‍ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പ്രതിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തള്ളി. എന്റെ മകളെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. പേടിയില്ല. ആരോപണങ്ങള്‍ മുഴുവനും വ്യാജമാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമോ പണമോ ആവശ്യമില്ല. നീതിയാണു വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ പ്രതി സന്ദീപുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി കോള്‍ റെക്കോര്‍ഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുപി പൊലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെ 104 ഓളം ഫോണ്‍ കോളുകളാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ നടത്തിയിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

