വിജയ് മല്യ കേസ്: കൈമലർത്തി കേന്ദ്രസർക്കാർ; വിമർശിച്ച് ശിവസേന

മുംബൈ∙ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തുടർന്നു ഇന്ത്യയിൽനിന്നു മുങ്ങിയ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയ്ക്ക് എതിരെ യുകെയിൽ നടക്കുന്ന നിയമ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് ശിവസേന. ‘നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ബോളിവുഡിന്റെ ലഹരി ബന്ധങ്ങളും ഹത്രസ് സംഭവത്തിലെ ഗൂഡാലോചനയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അറിയാം. എന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ വിജയ് മല്യയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ല'’-പാർട്ടി മുഖപത്രമായ 'സാമ്‌ന'യുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ശിവസേന പരിഹസിച്ചു.



പ്രതിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും വിവരം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും വിവരമൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലർത്തുകയാണ് സർക്കാർ. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും തങ്ങൾക്കും ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ പറയും. എത്ര തവണ, എത്ര കേസിലാണ് സർക്കാർ തങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്- മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദിച്ചു.

യുകെയിൽ നടക്കുന്ന നിയമനടപടികളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം കാരണം അതു പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെ വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാവില്ലെന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചത്. യുകെയിൽ നടക്കുന്ന നിയമനടപടികളിൽ ഇന്ത്യ കക്ഷിയല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: How can government claim it has no info on Vijay Mallya extradition: Shiv Sena