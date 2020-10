ന്യൂഡല്‍ഹി∙ റഷ്യയുടെ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ സ്പുട്‌നിക്-5ന്റെ ഫലപ്രാപ്തി അറിയാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിപുലമായ പഠനം നടത്തണമെന്ന ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (സിഡിഎസ്്‌സിഒ) തള്ളി. ആദ്യ വാക്‌സീന്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണം നടത്താനും കമ്പനിയോട് നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി നിര്‍ദേശിച്ചു.



വാക്‌സീന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ചും വിദേശത്തുനടത്തിയ പഠനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പങ്കാളിയുടെ പക്കല്‍ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ലെന്നും സിഡിഎസ്‌സിഒ വിദഗ്ധപാനല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഴുവന്‍ ട്രയലുകളും പൂര്‍ത്തിയാക്കും മുമ്പ് വാക്‌സീന്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നടപടി തിരിച്ചടിയാകും. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു കോവിഡ് വാക്‌സീനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുക്കാനായിരുന്നു റഷ്യയുടെ ശ്രമം.

ഇന്ത്യയില്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മരുന്നിന്റെ വിതരണക്കാരായ റഷ്യന്‍ ഡയറക്ട് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫണ്ടും ഇന്ത്യന്‍ പങ്കാളിയായ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസും കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് വാക്‌സീന് അനുമതി നല്‍കിയത് റഷ്യമാണ്. വിപുലമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താതെ വാക്‌സീന് അനുമതി നല്‍കിയ റഷ്യയുടെ നടപടിയെ ഗവേഷകരും ഡോക്ടര്‍മാരും ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്.

