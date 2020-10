ജേവാർ പദ്ധതി 2024ൽ പറന്നുയരും; ചെലവ് 29,560 കോടി; തുടക്കത്തില്‍ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ നോയിഡയിലെ ജേവാർ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ആദ്യവിമാനം 2024ൽ പറന്നുയരും. സൂറിക് എയർപോർട്ട് ഇന്റർനാഷനൽ എജിയും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നോയിഡ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡും (നിയാൽ) വിമാനത്താവള നിർമാണത്തിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സൂറിക് കമ്പനി മേധാവി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനു സൂറിക് കമ്പനി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സംവിധാനമായ യമുന ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും നിയാലിന്റെയും പ്രതിനിധികളാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമാണം 2021ൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും ആദ്യഘട്ടം 2024ൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഓൺലൈൻ വഴി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സൂറിക് എയർപോർട്ട് ഇന്റർനാഷനൽ എജി സിഇഒ ഡേവിഡ് ബിർഷെർ വ്യക്തമാക്കി.

29,560 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 5,000 ഹെക്ടറിൽ നിർമിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ 8 റൺവേകൾ സജ്ജമാക്കും. ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളാവും തുടക്കത്തിൽ. ജേവാറിൽ നിർമിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഡൽഹി ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ വൻ വികസന സാധ്യതകൾക്കു വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മെട്രോ പാതയും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻമാരെ പിന്നിലാക്കിയാണ് സൂറിക് കമ്പനി വിമാനത്താവള നിർമാണ കരാർ സ്വന്തമാക്കിയത്.

English Summary: Jewar airport phase 1 likely to be completed by 2024