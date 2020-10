നാലു പതിറ്റാണ്ട് അഴിക്കുള്ളിൽ; 55കാരന് ബാലനീതി നിയമം ബാധകം: സുപ്രീം കോടതി

ലക്നൗ ∙ യുപിയിൽ കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിനു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന 55 കാരനോട് സംസ്ഥാന ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് ബോർഡിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം. പതിനേഴു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ 1981 ലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്‌റൈക് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സത്യജിത് ദിയോ കൊലക്കേസിൽ പിടിയിലായത്.

1986 ലെ ജുവനൈൽ ജസ്‌റ്റിസ് നിയമം അനുസരിച്ച് 16 വയസ്സിനു മുകളിലായിരുന്നതിനാൽ മുതിർന്ന ആളായി പരിഗണിച്ച് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചു. 2000 ൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തതോടെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സത്യജിത് ദിയോ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിർണായക ഉത്തരവ്. ഭേദഗതി അനുസരിച്ച്, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തയാൾ ഗുരുതര കുറ്റം ചെയ്തെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തിരുത്തൽകേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നു വർഷം പാർപ്പിക്കുകയാണ് ശിക്ഷ.

ഗുരുതരമല്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൗൺസലിങ്ങും സാമൂഹിക സേവനത്തിന് അയയ്ക്കലും അടക്കമുള്ള നടപടികളും എടുക്കാം. കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ 18 വയസ്സിന് താഴെയായതിനാൽ സത്യജിത്തിനെ അന്നു കുട്ടിയായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നാണു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്. ഈ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സത്യജിത് ദിയോയുടെ ശിക്ഷാനടപടികളിൽ യുപി ജുവൈനൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് തീരുമാനമെടുക്കാനാകും.

മൂന്നു വർഷത്തെ തിരുത്തൽകേന്ദ്രവാസം ലഭിച്ചാൽപോലും, ജയിലിൽ കിടന്ന കാലയളവ് ശിക്ഷയായി പരിഗണിച്ച് സത്യജിത്തിനു മോചനം ലഭിക്കും. ബഹ്‌റൈക് വിചാരണക്കോടതിയുടെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷാവിധി 2018ൽ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സത്യജിത് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുപി ജുവൈനൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം. ജസ്റ്റിസ് എസ്.അബ്ദുൽ നസീർ, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി.

2000 ലെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം ഭേദഗതി തനിക്കും ബാധകമാക്കണമെന്ന സത്യജിത്തിന്റെ ഹർജിയിൽ ബഹ്‌റൈക് ജില്ലാകോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, 1965 ഏപ്രിൽ 15നു ജനിച്ച സത്യജിത്തിന് കൃത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 16 വയസ്സും 7 മാസവും 26 ദിവസവുമായിരുന്നു പ്രായമെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് 2000 ലെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി ശിക്ഷാനടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.



English Summary: Juvenile board to rule on 55-year-old UP man