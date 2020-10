ക്വാറികളിൽനിന്നു ലോറികളിൽ മൂന്നിരട്ടി ഭാരം അധികം കയറ്റുന്നു; കണ്ടെത്തി വിജിലൻസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൗനാനുവാദത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കരിങ്കൽ ക്വാറികളിൽനിന്നും ക്രഷറുകളിൽനിന്നും ടിപ്പർ ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പെർമിറ്റ് അളവിൽനിന്നും മൂന്നിരട്ടി ഭാരം വരെ അധികം കയറ്റുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. അധികമായി കയറ്റുന്ന ലോഡിന് റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ സർക്കാരിനു കിട്ടേണ്ട കോടിക്കണിനു രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

ഓവർലോഡ് കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്നും ‘ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോണ്‍ വാള്‍ ’എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. മുന്നൂറിൽപ്പരം വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ പകുതിയോളം വാഹനങ്ങളും മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ പാസില്ലാതെയാണ് ക്വാറികളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി വന്നതെന്നു കണ്ടെത്തി.

അവശേഷിച്ച ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളും പെർമിറ്റിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന അളവിൽ ലോഡ് കയറ്റിയിരുന്നു. മിക്ക ക്വാറികളിലും പാസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ക്വാറി ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ വശങ്ങളിൽ പലകയും മറ്റും താൽക്കാലികമായി ഘടിപ്പിച്ച് വലുപ്പക്കൂടുതലുള്ള ബോഡികളാക്കി മാറ്റിയാണു ലോഡ് കയറ്റുന്നത്.

വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ച 306 വാഹനങ്ങളിൽ 133 വാഹനങ്ങൾ പാസില്ലാതെയും 157 വാഹനങ്ങൾ പെർമിറ്റിന്റെ അളവിൽനിന്നും കൂടുതൽ ഭാരം കയറ്റി വന്നതായും കണ്ടെത്തി. അമിതഭാരം കയറ്റിയതിനു മാത്രമായി 11 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ഈടാക്കി. പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളിൽ അമിതഭാരം കയറ്റിയവയെ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിനും പാസില്ലാതെ വന്നവയെ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിനും നടപടികൾക്കായി കൈമാറി.

