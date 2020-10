ബാറുകൾ ഉടൻ തുറക്കില്ല; കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞശേഷം ആലോചിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ബാറുകൾ തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നു യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. 144 പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബാറുകൾ തുറന്നാൽ അതു തെറ്റായ സന്ദേശമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി.



യോഗത്തിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി, എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ, ബവ്കോ എംഡി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ബാറുകൾ തുറക്കാനുള്ള ശുപാർശയടങ്ങിയ ഫയൽ ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ മന്ത്രി വഴി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യവും 144 പ്രഖ്യാപിച്ചതും കണക്കിലെടുത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം വൈകിയത്. എന്നാൽ, കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറുകൾ തുറന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ശുപാർശ നൽകിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞശേഷം ആലോചിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനം. ബാർ ഉടമകളുടെ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ശുപാർശ.

ബാറുകളിലൂടെയുള്ള കൗണ്ടർ വിൽപന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബവ്കോയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാറുകളിൽ കൗണ്ടർ ആരംഭിച്ചതോടെ വലിയ നഷ്ടമാണ് ബവ്കോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. മിക്ക ബാറുകളിലും ടോക്കണില്ലാതെയാണു വിൽപന. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ബവ്കോ ഔട്ട്ലറ്റുകളിലൂടെയുള്ള മദ്യവിൽപന കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കോടികളുടെ നഷ്ടം ബവ്കോയ്ക്ക് ഉണ്ടായി.

Content Highlight: Bars will be opened amid Coronavirus pandemic; Decision in CM high level meeting