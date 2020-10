വാഷിങ്ടന്‍∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകയായ മിഷിഗണ്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഗ്രെച്ചന്‍ വിറ്റ്‌മെറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ 13 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വോള്‍വെറിന്‍ വാച്ച്‌മെന്‍ എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ തീവ്രസംഘടനയിലെ ഏഴ് അംഗങ്ങളും അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ചകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രംപിനെ ഗ്രെച്ചന്‍ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.



ഇരുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ലാന്‍സിങ്ങിലെ സ്‌റ്റേറ്റ് ക്യാപ്പിറ്റോള്‍ കെട്ടിടം ആക്രമിച്ച് ആളുകളെ ബന്ദിയാക്കാനായിരുന്നു വോള്‍വെറിന്‍ വാച്ച്‌മെന്റെ ആദ്യപദ്ധതി. പിന്നീടാണ് മിഷിഗണ്‍ ഗവര്‍ണറെ അവധിക്കാല വസതിയില്‍നിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മിഷിഗണ്‍ ഹൈവേ പാലത്തില്‍ ബോംബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറസ്റ്റിലായവര്‍ തമ്മില്‍ നടത്തിയ ആശയവിനിമയം അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ചോര്‍ത്തിയിരുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് ഗവര്‍ണറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി വിചാരണ ചെയ്യാനാണ് അറസ്്റ്റിലായ വോള്‍വെറിന്‍ വാച്ച്‌മെന്‍ നേതാവ് ആദം ഫോക്്്‌സ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിര്‍ണായകമാകുന്ന മിഷിഗണില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളില്‍ തുടരാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഗ്രെച്ചന്‍ വിറ്റ്‌മെര്‍ ഉത്തരവിട്ടത് ട്രംപ് ക്യാംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തീവ്രസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 'മിഷിഗണെ മോചിപ്പിക്കൂ' എന്ന ട്വീറ്റിലൂടെ ട്രംപ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൈഡന്റെ പ്രചാരണത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന വിറ്റ്‌മെറെ ഒരുഘട്ടത്തില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

പ്രാദേശിക തീവ്രസംഘടനകള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ അക്രമങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതായി യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നത നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സംഘടനകളുടെ പദ്ധതി. സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചില സംഘടനകള്‍ തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നതായി ഈ വര്‍ഷമാദ്യം എഫ്ബിഐ അറിയിച്ചിരുന്നു.

വോള്‍വെറിന്‍ വാച്ച്‌മെന്‍ എന്ന സംഘടന കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ മുതല്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

