യോഗയെ സ്നേഹിച്ചു യുഎസിൽനിന്നു യുവതി ഋഷികേശിൽ എത്തി; പീഡിപ്പിച്ചെന്നു പരാതി

ഋഷികേശ്∙ യോഗയെ സ്നേഹിച്ചു യുഎസിൽനിന്നു ഋഷികേശിലെത്തിയ 37കാരിയെ പ്രദേശവാസി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. യുവതിക്കു യോഗയോടുള്ള അഭിനിവേശം മനസ്സിലായെന്നും സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചാണു ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ മാസം അ‍ഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം.

യുവതി താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്കു ബാൽക്കണിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറിയാണ് ആക്രമിച്ചത്. നേരത്തെ പലതവണ പ്രതി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്കു യുവതിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പോയിരുന്നില്ല. യോഗയോടും ലഹരിയോടുമുള്ള യുവതിയുടെ പ്രിയമാണു പ്രതിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയതെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പ്രതിയുടെ പിതാവ് സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.



English Summary: 37-Year-Old Yoga Enthusiast From US Raped In Rishikesh