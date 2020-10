കാറിനു പിന്നിൽ ലോറി വന്നിടിച്ചത് 2 തവണ: അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന് പരാതി

മലപ്പുറം∙ ബിജെപി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ.പി. അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയുടെ വാഹനം മലപ്പുറത്ത് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. കാറിനു പിന്നില്‍ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം ആസൂത്രിതമെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. അപകടത്തിനു പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ആരോപിച്ചു. അക്രമത്തിനെതിരെ എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് ബിജെപി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ മലപ്പുറം രണ്ടത്താണിയിലാണ് അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയുടെ കാറിനു പിന്നില്‍ ലോറി വന്നിടിച്ചത്. കെ.എല്‍. 65 എം. 6145 എന്ന റജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പറിലുള്ള ലോറിയുടെ ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. സംഭവം സംശയാസ്പദമാണെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെറിയ കയറ്റം കയറുന്നതിനിടെയാണ് ലോറി വന്ന് ഇടിച്ചത്. രണ്ട് തവണ ഇടിച്ചെന്നും കാറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.



വെളിയങ്കോട് ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ രണ്ട് പേര്‍ മനഃപൂർവം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനായി എത്തിയിരുന്നുവെന്നും അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. അപകടം ആസൂത്രിതമെന്നു ബിജെപിയും പ്രതികരിച്ചു. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉടന്‍ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്‍കും.



English Summary: A P Abdullakutty was allegedly attacked by a gang at Randathani in Malappuram