തോക്കും മാസ്കുമായി ബാങ്കിൽ; കൊള്ള നടത്തി തിരിച്ചിറങ്ങിയത് പൊലീസിനു മുന്നിൽ

ജയ്പുർ ∙ സീക്കറിൽ ബാങ്ക് കൊള്ള ‘വിജയകരമായി’ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ കള്ളൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ. കവർച്ചയ്ക്കിടയിലെ ചെറിയ പിഴയാണ് ഒന്നരക്കോടി രൂപയും 20 കിലോ സ്വർണവുമായി കടക്കുന്നതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തു കിഷോർ എന്ന ‘പുതുമുഖ’ കൊള്ളക്കാരനു കാരാഗൃഹത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്.

സീക്കറിലെ കാനറാ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൊള്ളക്കാരന്റെ വരവ്. മാസ്ക്, തോക്ക് എന്നിവയെല്ലാം കൂട്ടിന്. സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റു മാറിനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനക്കാര്‍ കരുതിയത് മാസ്ക് വയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഫൈനടിക്കാൻ വന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികാരി എന്ന്. എന്നാൽ തോക്കു കണ്ടതോടെ കളിമാറി.



ഇതിനിടെ ഫോണിൽ ബന്ധുവിനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാനേജരോടു കിഷോർ അതു പിടിച്ചുവാങ്ങിയെങ്കിലും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടന്നു. ഒരു ജീവനക്കാരനെക്കൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈ കൂട്ടിക്കെട്ടി. എല്ലാവരേയും തറയിൽ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി. പണവും സ്വർണവുമൊക്കെ കിഷോറിന്റെ സഞ്ചിയിലായി.



എന്നാൽ 300 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഹനുമാൻഗഡിൽ ബാങ്കിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലൈവായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മാനേജരുടെ ബന്ധു വിവരം കൃത്യമായി പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. കൊള്ളമുതലുമായി കിഷോർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും പാഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് പ്രതിയെ കയ്യോടെ പിടികൂടി. ഉണ്ടയില്ലാത്ത തോക്കുമായാണ് ഇത്രയും വിശാലമായ കൊള്ള കിഷോർ നടത്തിയതെന്നും വ്യക്തമായത് അപ്പോൾ മാത്രം. കാർ വർ‍ക‍്ഷോപ്പിൽ പെയിന്ററാണു കിഷോർ. ഇതിനു മുൻപ് പൊലീസ് കേസുകളിലൊന്നും പ്രതിയുമല്ല.

