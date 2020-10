‘കോവിഡ് ലോകം മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു; ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചൈന’

ബെയ്ജിങ്∙ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ അവകാശവാദവുമായി ചൈന. കോവിഡ് മഹാമാരി കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകം മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ ഒരു മഹാമാരിയാകുന്നതിനു മുൻപേ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർത്തതും തങ്ങളാണെന്നും ചൈന അവകാശപ്പെട്ടു.

വുഹാനിലെ ലാബിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതെന്നും വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ചൈന വീണ്ടും തള്ളി.



‘കൊറോണ വൈറസ് എന്നത് പുതിയതരം വൈറസാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഈ മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ചൈനയാണ് ഇത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് ലോകത്തിനു കൈമാറുകയും ചെയ്തു.’–ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഹു ചുങ്‌യിങ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചൈനീസ് കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മറച്ചുവച്ചതിനാലാണു പ്രശ്നം വഷളായതെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം കണ്ടെത്താൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.



English Summary : China's New Claim: COVID-19 Broke Globally, We Only Reported It First