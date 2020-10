കല്യാണ ‘വിവാദത്തില്‍’ കോടതിയുടെ തീർപ്പ്; യുവതിയെ ഭർത്താവിനൊപ്പം വിട്ടു

ചെന്നൈ∙ ജാതി മാറി വിവാഹം ചെയ്ത കള്ളക്കുറിച്ചി എംഎൽഎ എ.പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ സൗന്ദര്യയെ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം പോകാൻ അനുവദിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പിതാവ് നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി. എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎയായ പ്രഭുവിന്റെ വിവാഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ പൂജാരിയായ സ്വാമിനാഥന്റെ മകളായ സൗന്ദര്യയെ കോടതിയിൽവച്ച് പിതാവുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.



എന്നാൽ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം പോകാനാണു താൽപര്യമെന്ന് സൗന്ദര്യ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പിതാവ് ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലെന്നും യുവതി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എസ്‍സി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു സൗന്ദര്യയുടെ കുടുംബം എതിര്‍ത്തിരുന്നുവെന്നാണു വിവരം. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള എ. പ്രഭു (36), ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സൗന്ദര്യയെ (19) കഴിഞ്ഞ 5നാണു വിവാഹം ചെയ്തത്.



വിവാഹത്തെ എതിർത്ത് സൗന്ദര്യയുടെ പിതാവ് സ്വാമിനാഥൻ എംഎൽഎയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പൊലീസും അണ്ണാ ‍ഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകരും ഇടപെട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. പ്രഭുവിനെതിരെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ആരോപിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ, എംഎൽഎയും കുടുംബവും വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും സ്വാമിനാഥൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.



