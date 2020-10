ബാബ കരഞ്ഞു, നഗരം കൈകോർത്തു; ഹിറ്റായി ‘ബാബാ കാ ധാബ’

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ലാഭം ചിന്തിക്കാതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി ജീവിക്കുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ. അവരുടെ കണ്ണീരു കണ്ടു ഡൽഹിക്കാർ കൈകോർത്തതാണ് ഇന്നലെ നഗരം കണ്ട സന്തോഷം. സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിൽ ‘ബാബാ കാ ധാബാ’ എന്ന പേരിൽ ചായക്കട നടത്തി ജീവിക്കുന്ന കാന്താ പ്രസാദിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രകാശമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഗൗരവ് വാസന്റെ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇരുവരുടെയും കഥ ലോകം കണ്ടത്. പിന്നീട് വിഡിയോ വൈറലായി.



എൺപതുകാരനായ കാന്താ പ്രസാദ് ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട് വിഡിയോയിൽ. അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും രാവിലെ ആറരയോടെ പാചകം ആരംഭിക്കും. ഒൻപതരയോടെ ഭക്ഷണം പാകമാകും. പരിപ്പ്, കറി, പറാത്ത, ചോറ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ. 30 മുതൽ 50 പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണു പാചകം. ഇതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എത്രയെന്ന ചോദ്യത്തിനു പെട്ടിക്കുള്ളിലെ ഏതാനും പത്തു രൂപ നോട്ടുകൾ എണ്ണിക്കാട്ടി കണ്ണീരോടെ തന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു. 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചതു വെറും 50 രൂപ. കോവിഡിനു മുൻപു സ്ഥിതി ഭേദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക്ഡൗണും രോഗവും എല്ലാം തകിടം മറിച്ചു. 2 ആൺമക്കളും ഒരു മകളുമുണ്ടെങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാറില്ലെന്നും കാന്താപ്രസാദ് പറയുന്നു.

വിഡിയോ വൈറലായതോടെ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആർ. അശ്വിൻ, ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ സോനം കപൂർ, രവീണ ടണ്ഠൻ, സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇതു പങ്കുവച്ചു. ഇവരുടെ ചിരി തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ധാബയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ക്ഷണമുണ്ടായി. ധാബയുടെ മുന്നിൽ സഹായ സന്നദ്ധതയുമായി പലരുമെത്തി. ഇപ്പോൾ പുതിയ ചിരികൾ വിടരുകയാണ് കാന്താപ്രസാദിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവിതത്തിൽ. ശിവാലിക് കോളനിയിൽ ഹനുമാൻ മന്ദിറിനു സമീപത്താണു ഇവരുടെ ധാബ. ഓൺലൈൻ ഭക്ഷ്യ വിതരണ സേവനമായ സൊമാറ്റോയും ബാബാ കാ ധാബയെ ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Elderly Delhi Couple's 'Baba Ka Dhaba' Went Viral Overnight. Now They're Listed on Zomato