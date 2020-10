‘സുശാന്ത് തിരശീലയിലെ നായകൻ, അശ്വിനി കുമാർ ജീവിതത്തിലെയും; ആർക്കും വേണ്ടേ?’

മുംബൈ ∙ മുൻ സിബിഐ ഡയറക്ടറും മുൻ ഗവർണറുമായിരുന്ന അശ്വിനി കുമാറിന്റെയും ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെയും മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലെ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിവസേന. അശ്വിനി കുമാർ തൂങ്ങിമരിച്ചതിന്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ആരും താൽപര്യമെടുക്കാത്തത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായും ശിവസേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘അശ്വിനി കുമാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിശ്വസനീയമാണ്. അദ്ദേഹം സിബിഐ ഡയറക്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡിജിപിയും നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവർണറും ആയിരുന്നു. സ്പെഷൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലും (എസ്പിജി) പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിച്ചു. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ശക്തനായതിനാലാണു പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കരിയറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകൾ സർക്കാരുകൾ നൽകിയത്. ഇത്തരമൊരു വ്യക്തി ജീവനൊടുക്കിയപ്പോൾ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ഭുതമാണിത്’– മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ശിവസേന എഴുതി.



അശ്വിനി കുമാർ സ്വയമേവ ജീവനൊടുക്കിയതാണോ അതോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സമ്മർദത്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഹിമാചലിലുള്ള ഒരു നടി പറയണമെന്നും കങ്കണ റനൗട്ടിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ നേരത്തേ കങ്കണയും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും കൊമ്പു കോർത്തിരുന്നു. അധിക സുരക്ഷയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പിന്തുണയും കങ്കണയ്ക്കു നൽകിയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബിജെപിയും നടിക്കു പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. അശ്വിനി കുമാറിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ ചാനലുകളും സംസാരിക്കണം. സുശാന്ത് തിരശീലയിലെ (റീൽ ലൈഫ്) നായകനായിരുന്നു, അശ്വിനി കുമാർ യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെയും (റിയൽ ലൈഫ്). എന്നിട്ടും അശ്വിനി കുമാറിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതയിൽ ആരും താൽപര്യം എടുക്കുന്നില്ലെന്നും സേന കുറ്റപ്പെടുത്തി.



ഷിംലയിലെ ബ്രോക്ഹോസ്റ്റിലെ വസതിയിലാണ് അശ്വിനി കുമാറിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഹിമാചൽ കേഡറിലെ 1973 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. സിബിഐ ഡയറക്ടറാകുന്നതിനു മുൻപ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഡിജിപിയായിരുന്നു. 2008 മുതൽ രണ്ടു വർഷം സിബിഐ മേധാവിയായിരുന്നു. 2013 ലാണ് ഗവർണർ പദവിയിലെത്തുന്നത്. വിഷാദരോഗത്തിനു ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നു കുടുംബവൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആരുഷി തൽവാർ വധക്കേസിൽ ആദ്യത്തെ ടീമിന്റെ അന്വേഷണം തള്ളി രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതും മാതാപിതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും അശ്വിനി കുമാർ സിബിഐ മേധാവിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ്.



