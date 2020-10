ശത്രു റഡാർ ഓഫാക്കിയാലും തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് തകർക്കും: ‘രുദ്രം–1’ പരീക്ഷണം വിജയം

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈൽ ‘രുദ്രം–1’ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ, വികസന കേന്ദ്രം (ഡിആർഡിഒ) വികസിപ്പിച്ച രുദ്രം, സുഖോയ്–30 യുദ്ധവിമാനത്തിൽനിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിലെ ടെസ്റ്റിങ് റേഞ്ചിൽനിന്നായിരുന്നു പരീക്ഷണം. നേട്ടത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് അഭിനന്ദിച്ചു.

ശബ്‌ദാതീതവേഗത്തില്‍ പായും ‘രുദ്രം’

ശബ്ദത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തിൽ (0.6– 2 മാക്) പായാൻ കെൽപ്പുള്ള മിസൈലാണ് വ്യോമസേന വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷിച്ച രുദ്രം–1. വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉയരത്തിന് അനുസരിച്ച് 100 മുതൽ 250 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ശത്രുവിന്റെ റഡാറിനെയും മറ്റ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളേയും തകർക്കാനും രുദ്രത്തിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധ ജെറ്റ് വിമാനം സുഖോയ്–30ൽ നിന്നാണ് രുദ്രം വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. യുഎസിന്റെ എഫ്16നേക്കാൾ മികച്ച യുദ്ധവിമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുഖോയ്–30.

പുതുതലമുറ ആന്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈലായ രുദ്രത്തിന്റെ പരീക്ഷണ വിജയം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധമേഖലയിലെ വലിയ ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് ഡിആർഡിഒയിലെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. ശത്രുവിന്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ അങ്ങോട്ടു കടന്നുകയറി ആക്രമിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് സ്വന്തമായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിക്ഷേപിച്ചതിനു ശേഷവും ലക്ഷ്യം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള മിസൈലാണ് രുദ്രം–1. വായു–ഉപരിതല ആന്റി റേഡിയഷൻ മിസൈലായ രുദ്രം, 100 കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധസംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കും. 2017ൽ യുഎസ് നേവി വികസിപ്പിച്ച എജിഎം–88ഇ മിസൈലിനോടാണ് രുദ്രത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ച ശേഷം ശത്രുസൈന്യം റഡാർ ഓഫക്കിയാലും മിസൈലിന് അതു കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃത്യതയോടെ ഭേദിക്കാൻ ഐ‌എൻഎസ്-ജി‌പി.എസ് ഗതിനിയന്ത്രണ സംവിധാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാസീവ് ഹോമിങ് ഹെഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും മിസൈലിനുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയ കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് വിശാല ആവൃത്തിയിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തരംതിരിക്കാനും ഭേദിക്കാനും കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് പാസീവ് ഹോമിങ് ഹെഡ്.

സുഖോയ് 30MKI

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ജെറ്റ് വിമാനം സുഖോയ് 30MKI ലോകത്തെ തന്നെ മികച്ച പോർവിമാനമാണ്. ഫീച്ചറുകളും അപകട സാധ്യതകളുടെയും കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയുടെ സുഖോയ് അമേരിക്കയുടെ എഫ്16നേക്കാൾ ഏറെ മികച്ചതാണ്. ബില്‍റ്റ് ഇന്‍ സിംഗിള്‍ ബാരല്‍ 30MM 150 റൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന GSh 301 ഗണ്‍, 6 ഗൈഡഡ് എയര്‍ ടു സര്‍ഫസ് മിസൈല്‍സ്, 6 ഗൈഡഡ് ലേസര്‍ ബോംബുകള്‍, 6 എയര്‍ ടു സര്‍ഫസ് മിസൈല്‍സ്, 8500 കിലോ വരെയുള്ള ക്ലസ്റ്റര്‍ ബോംബുകള്‍, 80 അണ്‍ഗൈഡഡ് റോക്കറ്റ്‌സ്, 8000 കിലോ വരെയുള്ള പേലോഡ്‌സ് വരെ സുഖോയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: India test-fires Rudram 1, its first anti-radiation missile to kill enemy radars